Terence Crawford muestra respeto por Canelo y le regresa sus citurones

Terence Crawford hizo historia al vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y convertirse por tercera vez en campeón indiscutido, pero mostró respeto por el mexicano al devolverle sus cinturones luego de la pelea del sábado en la noche en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

Tras la conferencia de prensa, Crawford se acercó a Canelo Álvarez y sostuvieron una pequeña conversación. Luego de darse la mano el estadounidense tomó los títulos que le arrebató al tapatío y se los entregó.

Aunque en la previa a la pelea hubo un altercado entre ambos, eso quedó atrás después del combate porque tanto Canelo Álvarez y ‘Bud’ se mostraron respeto y reconocieron que son grandes peleadores.

Terence Crawford gave Canelo his belts back 🤝 #CaneloCrawford pic.twitter.com/XYAvfyDj1F — Championship Rounds (@ChampRDS) September 14, 2025

En la superpelea, Terence Crawford superó al mexicano con su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en eñ ring y logró desarmar su ofensiva dominando gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas (116-112, 115-113 y 115-113). Con este resultado, Crawford destronó al tapatió en las 168 libras y se convertió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Por ahora se deconoce cuáles serán los siguientes pasos del estadounidese, ya que en la entrevista sobre el ring descartó el retiro y expresó que lo conversaría con su equipo. Una revancha con Canelo Álvarez parece ser la opción más factible, pero aún nada está escrito.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Credit: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Terence Crawford le da una clase de boxeo a Canelo y lo baja del trono

· Brutal pelea de Lester Martínez y Christian Mbilli termina en empate

· Terence Crawford cree que puede hacerle mucho daño a Canelo Álvarez con sus golpes