Crawford tras vencer a Canelo: Es una sorpresa para ustedes porque no creían en mí

Terence Crawford, campeón indiscutido de peso supermediano, aseguró que su histórica victoria sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez es solo una sopresa para todos los que no creyeron él porque sabía que era capaz de destronar al mexicano.

En la conferencia de prensa tras el enfrentamiento en Las Vegas, Crawford se dirigió a todos los que subestimaron y afirmó que ahora es la nueva cara del boxeo.

“Yo sabía de lo que soy capaz. No es una sorpresa para mí. Es una sorpresa para todos ustedes porque no creían en mí, pero yo solo necesitaba la oportunidad. Decían que yo solo peleaba con don nadies, ¿qué pueden decir ahora?”, dijo.

Canelo Álvarez no pudo descifrar el estilo de Terence Crawford. Credit: David Becker | AP

En la superpelea, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatio en las 168 libras y se convertió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Por ahora se deconoce cuáles serán los siguientes pasos del estadounidense, ya que en la entrevista sobre el ring expresó que lo conversaría con su equipo, descartando un posible retiro. Una revancha con Canelo Álvarez -quien se mostró interesado- parece ser la opción más factible, pero aún nada está escrito.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Credit: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

