Canelo Álvarez expresa su impotencia tras no poder descifrar a Crawford

Saúl ‘Canelo’ Álvarez expresó su impotencia tras no poder descifrar el estilo de Terence Crawford, quien lo derrotó por decisión unánime frente a su público en Las Vegas y le arrebató su campeonato indiscutido de peso supermediano.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Canelo Álvarez comentó que su cuerpo no le respondió como él hubiese querido, a pesar de que se preparó de la mejor manera, y le dio todo el crédito a Crawford.

“Sabíamos que Crawford es un gran peleador. Hice lo que debía hacer. Entrené muy duro. Se merece todo el crédito. Di lo mejor de mí esta noche y no pude encontrarle el estilo. Lo tenía todo. A veces lo intentas, y tu cuerpo no puede”, dijo.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Credit: David Becker | AP

“Esa es mi frustración. Quizás podría haber descifrado a Crawford, pero mi cuerpo no me dejó. Le di a Crawford, pero no con mis tiros limpios y con toda mi potencia. Es un gran peleador. Sabe cómo moverse y todo”, agregó

En la superpelea, Terence Crawford superó al mexicano con su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatio en las 168 libras y se convertió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Por ahora se deconoce cuáles serán los siguientes pasos del estadounidense, ya que en la entrevista sobre el ring expresó que lo conversaría con su equipo, descartando un posible retiro. Una revancha con Canelo Álvarez -quien se mostró interesado- parece ser la opción más factible, pero aún nada está escrito.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Terence Crawford muestra respeto por Canelo y le regresa sus cinturones

· Terence Crawford le da una clase de boxeo a Canelo y lo baja del trono

· Brutal pelea de Lester Martínez y Christian Mbilli termina en empate