Ronnie Shields cree que Canelo Álvarez ya no debería pelear: “Se acabó”

El entrenador Ronnie Shields cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya no debería pelear más luego de que Terence Crawford lo dominara y le arrebatara el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con Fight Hub TV, Shields explicó que el tiempo y las guerras que ha tenido Canelo Álvarez a lo largo de su carrera ya le están pasando factura, por lo que piensa que debería retirarse.

“Cuando se acaba, se acabó. Ahora mismo, creo que ya no debería pelear. No se puede vencer al Padre Tiempo. Ningún entrenador le va a hacer nada diferente de lo que ya es. Su cuerpo le dice: ‘Vamos’. Crawford tiene menos guerras. Tiene menos kilómetros en la carretera y menos peleas. En el boxeo, Canelo es mayor”, dijo el entrenador.

En su última pelea, Canelo Álvarez fue dominado completamente por Terence Crawford gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. El peleador mexicano se vio muy cansado durante el combate en comparación al estadounidense -que subió dos categorías para enfrentarlo- y tampoco lanzó muchos golpes.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Crawford por decisión unánime en las tarjetas y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta. Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento.

Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del mexicano, aunque mostró interés en una revancha con Bud tras la derrota. Un segundo duelo entre ambos podría ser la opción más factible, pero el jeque árabe Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee a continuación con David Benavídez.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

