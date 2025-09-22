Chris Mannix dice que una revancha es lo mejor para Canelo y Crawford

El comentarista Chris Mannix expresó que lo mejor para Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford -campeón indiscutido de peso supermediano- en estos momentos en que se concrete una revancha porque no tienen mejores opciones.

En declaraciones para DAZN Boxing, Mannix también comentó que otro enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Crawford generaría gran actractivo comercial entre los fanáticos.

“Crawford podría conquistar las 160 libras, pero ¿quién está invirtiendo dinero de verdad en eso? Canelo ya arrasó en la división de las 168 libras. ¿Adónde más irá? La gente se dará cuenta de que hacerlo una vez más es lo mejor para ambos y, por cierto, para el boxeo. Ese es otro gran evento que puedes incluir en el calendario”, dijo.

Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del tapatío -aunque mostró interés en una revancha- y Terence Crawford tras la derrota. Un segundo duelo entre ambos podría ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee a continuación con David Benavídez.

En la superpelea realizada en Las Vegas, Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatio en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Canelo Álvarez recibe un golpe de Terence Crawford durante la pelea por el campeonato indiscutible de los supermedianos realizada en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Credit: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Eddie Hearn: No creo que Canelo quiera una revancha con Crawford

· Entrenador de Terence Crawford no cree que Canelo Álvarez quiera una revancha

· Canelo Álvarez expresa su impotencia tras no poder descifrar a Terence Crawford