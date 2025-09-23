Danny García cree que Canelo llegó “cansado mentalmente” ante Crawford

Danny García, excampeón mundial de boxeo, cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez llegó cansado mentalmente en la superpelea contra Terence Crawford, donde perdió su título de indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con Fight Hub, García explicó que Canelo Álvarez seguro tuvo un campo de entrenamiento muy duro y su mente no llegó aguda para el enfrentamiento con Crawford.

“Canelo también se veía un poco cansado mentalmente. Creo que se veía un poco cansado. Podría decir cuando un peleador se ve un poco cansado mentalmente. Se nota que tuvo un entrenamiento duro. A veces hacer sparring con toda esa gente dura no es bueno a esa edad. A veces puedes dejarlo todo en el gimnasio. Crawford parecía haber tenido un gran entrenamiento. Estaba fresco, su mente estaba fresca, todo estaba funcionando”, dijo.

Canelo Álvarez no pudo descifrar el estilo de Terence Crawford. Crédito: David Becker | AP

“Y sé cómo puede ser algunas ocasiones, cuando sientes que a veces en el gimnasio, con todo ese entrenamiento duro, estás un poco nervioso. No tienes confianza. Se veía un poco cansado, mentalmente cansado. Creo que estaba un poco cansado mentalmente. Y cuando estás mentalmente cansado, tu cerebro no está agudo. Como si no estuvieras del todo bien. A veces, cuando tu cerebro no está agudo, no está alerta. Ya sabes, es difícil escapar de los golpes”, finalizó

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatio en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del tapatío -aunque mostró interés en una revancha con Bud tras la derrota. Un segundo duelo entre ambos podría ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee a continuación con David Benavídez.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Eddie Hearn: No creo que Canelo quiera una revancha con Crawford

· Entrenador de Terence Crawford no cree que Canelo Álvarez quiera una revancha

· Canelo Álvarez expresa su impotencia tras no poder descifrar a Terence Crawford