David Benavídez cree que Canelo no se tomó en serio a Crawford

David Benavídez, campeón de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez no se tomó en serio la pelea con Terence Crawford y por eso perdió sus títulos.

En una entrevista con FightHub TV, Benavídez afirmó que Canelo Álvarez no parecía estar preparado al 100% contra Crawford y piensa que fue por su gran ego que se confió.

“Creo que Crawford se lo tomó mucho más en serio que Canelo, lo cual es algo raro considerando el dinero que estaba ganando. Y sé que mucha gente dirá ‘oh, estás hablando mi*rda de Canelo’, no estoy hablando mi*rda de él, simplemente no parecía estar preparado al 100%. Está lanzando diez golpes por asalto, así de grande es su ego”, dijo.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del monarca estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras.

BoMac McIntyre y Terence Crawford celebran la victoria ante Canelo Álvarez. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

