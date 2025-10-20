Jermell Charlo sobre triunfo de Crawford ante Canelo: “Lo hizo bien”

Jermell Charlo comentó que Terence Crawford hizo todo bien en la pelea donde venció a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y se convirtió en campeón indiscutido de peso supermediano.

En un video en vivo en sus redes sociales, Charlo alabó la actuación de Crawford y, al compararla con la suya ante Canelo Álvarez, reconoció que no escuchó a su esquina.

“Creo que Crawford hizo absolutamente todo lo que estudió y lo hizo bien. Yo no escuché, no escuché a ninguno de mis entrenadores, ambos estaban peleando entre ellos”, dijo.

Terence Crawford demostró su poder y hbilidades contra Canelo Álvarez. Crédito: Damian Dovarganes | AFP / Getty Images

Recordemos que Jermell Charlo se enfrentó al mexicano en septiembre de 2023 y perdió por amplia decisión unánime. El estadounidense solo se dedicó a sobrevivir y no le dio pelea al ahora excampeón indiscutido. Por esta razón, el gemelo de Jermall fue muy criticado.

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del monarca estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

