Famoso entrenador dice que no le sorprendió la victoria de Crawford: “Lo predije”

Calvin Ford, entrenador de Gervonta Davis, expresó que no le sorprendió para nada la victoria de Terence Crawford sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez el pasado 13 de septiembre.

En declaraciones para FightHub TV, Ford comentó que Crawford hizo una gran pelea porque pudo dominar a Canelo Álvarez, que nunca supo cómo descifrarlo.

“No es sorprendente, para nada, porque lo predije, dije que Canelo iba a mostrar signos de desgaste y envejecimiento esa noche. Sin faltar al respeto a Crawford, él hizo una gran pelea, de hecho, Crawford pudo haberlo noqueado, si podía. Sabiendo cómo iba la pelea, él seguro pensaba en eso, pero fue humilde con Canelo y aun así fue una gran pelea”, dijo.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

“Canelo no pudo descifrarlo, y lo intentaba lanzando todo tipo de golpes. Soy fanático del boxeo y entrenador, y estudiando constantemente, se podía ver que estaba frustrado tratando de alcanzarlo”, agregó.

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del monarca estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras.

BoMac McIntyre y Terence Crawford celebran la victoria ante Canelo Álvarez. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

