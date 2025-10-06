Entrenador de Crawford afirma que Canelo fue “tarea fácil”

Brian ‘Bomac’ McIntyre, entrenador de Terence Crawford, afirmó que la histórica victoria de ‘Bud’ sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez el pasado 13 de septiembre fue tarea fácil, ya que todo salió como ellos querían que ocurriera.

En una entrevista con talkSPORT Boxing, Bomac McIntyre explicó que estudiaron a Canelo Álvarez a la perfección desde mucho antes de que se anunciara la pelea y por eso se conocían cada uno de sus movimientos.

“Fue tarea fácil. No parece así cuando estás en la esquina; a veces no puedes ver todo y el camarógrafo está justo ahí. Te conectan con un golpe y el público se vuelve loco, pero cuando te sientas y lo observas, fue fácil”, dijo.

Canelo Álvarez no pudo descifrar el estilo de Terence Crawford. Crédito: David Becker | AP

“Todo salió 100% como pensé que iba a salir, él avanzando, lanzando sus golpes amplios, moviendo la cabeza, intentando pelear por dentro. Todo fue justo como queríamos que ocurriera. Desde antes de anunciarse la pelea, estudiamos a Canelo. Requirió un trabajo arduo, y para cuando entramos al ring, conocíamos cada movimiento del campeón de cuatro divisiones”, agregó.

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Tras la histórica victoria de Terence Crawford, el jeque árabe Turki Alalshikh preguntó si David Benavídez -monarca en 175 libras- puede bajar a peso supermediano, insinuando una posible pelea con Bud. Pero, poco después, BoMac McIntyre declaró que no están interesados en enfrentar al Monstruo Mexicano.

Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del monarca estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

