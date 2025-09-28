BoMac McIntyre: A Crawford le quedan dos o tres peleas más

El entrenador Brian ‘BoMac’ McIntyre aseguró que a Terence Crawford, campeón indiscutido de peso supermediano, le quedan dos o tres peleas más antes de anunciar su retiro oficial del deporte.

En declaraciones recogidas por Boxing 24/7, BoMac McIntyre comentó que ve factible que Crawford deje vacantes los cinturones de las 168 libras y busque una pelea en peso mediano si quiere seguir sumando logros a su legado.

“Lo hizo parecer tan fácil. Le quedan dos o tres más (peleas). El campamento de entrenamiento fue más duro (que la pelea con Canelo Álvarez). Si quiere desafiarse a sí mismo (en las 160 libras), no me importa. Sería genial”, dijo el entrenador.

El entrenador BoMac McIntyre y Terence Crawford celebran la victoria ante Canelo Álvarez en Las Vegas. Crédito: David Becker | AP

De acuerdo con los expertos, las opiniones sobre si Crawford debería seguir activo o tomar la decisión de colgar los guantes se encuentran divididas. Algunos creen que el veterano de 38 años tiene que medirse con otros rivales para demostrar su valía, mientras que otros piensan que el retiro es su mejor opción.

Recordemos que tras la histórica victoria de Terence Crawford sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez -que lo coronó como campeón indiscutido en 168 libras- el jeque árabe Turki Alalshikh preguntó si David Benavídez -monarca en 175 libras- puede bajar a peso supermediano, insinuando una posible pelea con Bud.

Poco después, BoMac McIntyre, entrenador de Crawford, declaró que no están interesados en enfrentar a Benavídez. Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo como el único pugilista en lograrlo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

