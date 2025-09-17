Stephen Edwards duda que Crawford pueda vencer a Benavídez

El entrenador Stephen Edwards duda que Terence Crawford pueda vencer a David Benavídez si se concreta un posible enfrentamiento en las 168 libras por el campeonato indiscutido.

En entrevista con MillCity Boxing, Edwards explicó que una pelea con Benavídez sería muy diferente a la que tuvo con Canelo Álvarez porque el mexoamericano tiene ventaja en altura y velocidad.

“En 168, quizás Benavídez. Es una pelea difícil para Bud. No sé si Bud pueda superar eso. Es diferente. Es mucho. La altura, el alcance y la velocidad de Benavidez al descender. Su resistencia. Este tipo se fortalece con el paso de la pelea. Algunas de las ventajas que tenía contra Canelo no las tendría contra Benavidez. La pregunta es si Benavídez podrá dar el peso. Tendría que bajar a 168″, dijo.

Recordemos que tras la histórica victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez -que lo coronó como campeón indiscutido en 168 libras- Turki Alalshikh preguntó si David Benavídez puede bajar a peso supermediano, insinuando una posible pelea con Bud.

Poco después, Bian ‘BoMac’ McIntyre, entrenador de Crawford, declaró que no están interesados en enfrentar a Benavídez. Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en 168 libras.

En cambio, el Monstruo Mexicano defenderá su título de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Anthony Yarde el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita, y luego podría enfrentar a Artur Beterbiev o Dmitry Bivol. Pero José Benavídez Sr. expresó que están abiertos a una pelea con el estadounidense.

David Benavídez analizó la pele de Canelo Álvarez y Crawford. Credit: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces y se convirtió en campeón del CMB luego de la renuncia de Dmitry Bivol. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

