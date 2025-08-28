Entrenador asegura que David Benavídez dominará a Yarde

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, aseguró que su hijo dominará por completo a Anthony Yarde y defenderá su campeonato de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita.

En declaraciones a la revista The Ring, Benavídez Sr. afirmó que el Monstruo Mexicano siempre que sube al ring castiga a sus oponentes y eso también ocurrirá con el peligroso Yarde.

“David entra y les da una paliza a sus oponentes. Cada pelea contra la que David pelea, cambia después de la pelea. Miren a David Morrell. Hablaban de Morrell como la próxima superestrella. Decían que Morrell lo destrozaría y lo haría quedar mal, pero lo hizo quedar como un aficionado. Es un gran peleador, pero David va a salir y dominar”, dijo.

Según los expertos, el británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

