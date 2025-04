José Benavídez Sr. dice que Bivol evadió a su hijo por “precaución”

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, cree que Dmitry Bivol decidió renunciar al título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y evadir la pelea obligatoria con su hijo por “precaución”.

En una entrevista con Izquierdazo, Benavídez Sr. explicó que Bivol se está cuidando porque una derrota no sería nada beneficioso para él ahora que está en un nivel diferente en el deporte.

“A Bivol lo veo más desgastado con esas dos peleas, creo que por eso tiene la precaución de no pelear con Benavídez. Creo que entre más tiempo pasa, más precaución van a tener. Yo creo que todos estos peleadores llegan a un nivel donde tienen todos los cinturones, las bolsas son millonarias y saben que si pierden una pelea las bolsas no van a ser iguales”, dijo.

Dmitry Bivol renunció al título del CMB para evadir a Benvídez. Crédito: John Locher | AP

“Entonces yo creo que es precaución. Miedo no creo que sea, precaución puede ser la palabra correcta para todo esto, pues llegan a un nivel donde si Canelo lo hizo dicen ‘¿por qué yo no lo puedo hacer?’ Pero no a todos les funciona igual”, añadió.

Dmitry Bivol, campeón unificado de peso semicompleto, decidió dejar vacante su cetro para evitar la pelea obligatoria con David Benavídez, exretador oficial del CMB, un día antes de que se llamara a subasta, ya que está más interesado en hacer la trilogía con Artur Beterbiev a finales de este año.

El Monstruo Mexicano tenía la esperanza de poder negociar la disputa por el campeonato indiscutido de Bivol, pero el jeque árabe Turki Alalshikh declaró que no estaba interesado en llevar a cabo este duelo porque le había prometido a Beterbiev un tercer enfrentamiento contra su compatriota.

Ahora Benavídez podría defender su título absoluto de las 175 libras del CMB posiblemente contra Callum Smith o también hacer una revancha con David Morrell Jr., a quien venció en su última pelea por decisión unánime.

David Benavídez se convirtió en campeón mundial tras la renuncia de Bivol. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de peso semicompleto a Artur Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

