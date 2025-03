Promotor de Benavídez dice que envió jugosa propuesta a Bivol

El promotor Sampson Lewkowicz expresó que le envió una jugosa propuesta al equipo de Dmitry Bivol para concretar la pelea mandatoria con David Benavídez por el campeonato indiscutido de peso semicompleto.

En entrevista con Bernardo Pilatti, Lewkowicz -quien ya había negado las supuestas negociaciones entre Benavídez y el ruso– explicó que le ofrecieron varios millones de dólares a Bivol, pero nunca obtuvieron respuesta.

“Nunca hubo una negociación en absoluto, solamente hablé con el abogado del equipo de Bivol, me pidió qué es lo que pensábamos hacer, qué es lo que hay. Hice una carta para hacerlo legal, le mandé una propuesta con una suma muy considerable que no la puedo divulgar, pero estamos hablando de varios millones de dólares. Y me dijo ‘quién lo garantizaba’, si era PBC, y le dije ‘por supuesto’”, dijo.

Dmitry Bivol es el campeón indiscutido de las 175 libras. Crédito: John Locher | AP

“Nunca volvieron a llamar. Le dije que ellos eligieran el mes comenzando en septiembre hasta diciembre y nosotros podríamos el día para cuando el campeón esté disponible. Nunca tuve respuesta”, agregó.

La falta de respuesta del ruso puede deberse a que hace poco el jeque árabe Turki Alalshikh declaró que no está interesado en este duelo y le aconsejó a Bivol que tomara una buena decisión para su primera defensa.

David Benavídez defendió su puesto de retador obligatorio del CMB en las 175 libras tras vencer a David Morrell Jr. y aseguró que su intención es obtener la oportunidad de pelear por el campeonato indiscutido ahora que Dmitry Bivol se lo arrebató a Artur Beterbiev en la revancha.

El Monstruo Mexicano había dejado claro anteriormente que prefería enfrentar a Bivol que a Beterbiev y podría estar muy cerca de conseguir este combate ahora que el CMB lo ordenó oficialmente.

Según los expertos en el deporte, David Benavídez tiene la fuerza y velocidad para acabar con el reinado de Bivol en la categoría, por lo que surge como el gran favorito.

David Benavídez es el retador oficial del CMB y la AMB de las 175 libras. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) a David Morrell tras vencerlo por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de peso semicompleto a Artur Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

Sigue leyendo:

· Promotor de David Benavídez niega negociaciones con Dmitry Bivol

· Dmitry Bivol y David Benavídez están cerca de cerrar acuerdo, según reportes

· Óscar de la Hoya dice que Benavídez debe ser el próximo rival de Bivol