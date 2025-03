Promotor de David Benavídez niega negociaciones con Dmitry Bivol

El promotor Sampson Lewkowicz negó las supuestas negociaciones con Dmitry Bivol, campeón indiscutido de peso semicompleto, para realizar la pelea mandatoria con su retador David Benavídez.

En declaraciones a BoxingScene, Lewkowicz desmintió que ambos peleadores estuvieran a punto de cerrar un acuerdo, pero confirmó que una oferta fue enviada al equipo de Bivol y no han recibido respuesta.

“Noticias falsas. Espero que se convierta en realidad, porque nos encantaría esa pelea. Envié una oferta, pero no he recibido respuesta. No ha habido negociaciones, solo una carta”, dijo.

David Benavídez es el retador oficial del CMB y la AMB de las 175 libras. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Lo dicho por Sampson Lewkowicz contradice el reporte del periodista de ESPN Julius Julianis, quien aseguró que el Monstruo Mexicano y el campeón ruso estarían a punto de concretar el esperado enfrentamiento.

David Benavídez defendió su puesto de retador obligatorio del CMB en las 175 libras tras vencer a David Morrell Jr. y aseguró que su intención es obtener la oportunidad de pelear por el campeonato indiscutido ahora que Dmitry Bivol se lo arrebató a Artur Beterbiev en la revancha.

El Monstruo Mexicano había dejado claro anteriormente que prefería enfrentar a Bivol que a Beterbiev y podría estar muy cerca de conseguir este combate ahora que el CMB lo ordenó oficialmente. Por un momento se llegó a pensar que este duelo podría no realizarse, ya que el jeque árabe Turki Alalshikh aseguró que no está interesado en este duelo porque quiere ver una trilogía entre los rusos.

Según los expertos en el deporte, Benavídez tiene la fuerza y velocidad para acabar con el reinado de Bivol en la categoría, por lo que surge como el gran favorito. Dmitry Bivol se convirtió en campeón indiscutido de las 175 libras al vencer a Beterbiev en la revancha. Crédito: John Locher | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) a David Morrell tras vencerlo por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de peso semicompleto a Artur Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

