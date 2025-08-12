Timothy Bradley dice que Yarde recibirá una paliza de Benavídez

Timothy Bradley aseguró que David Benavídez, campeón de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), le dará una paliza y noqueará a Anthony Yarde el 22 de noviembre en el Riad, Arabaia Saudita.

En su canal de Youtube, Bradley explicó que Yarde es un buen boxeador, pero no podrá contra el volumen y la velocidad de manos de Benavídez.

“Yarde a punto de recibir una paliza, un pisotón y un nocaut. ¿Cómo puedo describir lo que va a pasar sin ofender a nadie? Pero me importa un bledo. Soy de la vieja escuela. Será una buena pelea, pero será una de esas en las que Yarde se cansará mientras pelea. Puede que tenga algunos asaltos con algo de éxito, pero lo van a golpear. Será como un insecto atrapado en una telaraña. Así es exactamente como va a ser. Benavídez le va a dar problemas”, dijo.

Anthony Yarde buscará arrebatarle el título a David Benavídez. Crédito: Anton Basanayev | AP

“Yarde es un buen boxeador, pero Benavídez es demasiado largo y no tiene el estilo adecuado para él. (…) Yarde, lo hemos visto antes. Sabemos lo que hace: combinaciones llamativas. Intenta contragolpear de vez en cuando, recibe derechazos y ganchos de izquierda. Es un boxeador pequeño y atractivo, pero con demasiados músculos. Esto no es un concurso de modelos. Es una pelea”, agregó.

Según los expertos, el británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte,Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

Sigue leyendo:

· José Benavídez Sr. dice que Dmitry Bivol evadió a su hijo por “precaución”

· Eddie Hearn confirma negociaciones para David Benavídez vs. Callum Smith

· Callum Smith cree que la pelea con David Benavídez se dará