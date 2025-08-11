Anthony Yarde quiere ver si Benavídez podrá soportar su castigo

Anthony Yarde enfrentará a David Benavídez el 22 de noviembre y está ansioso por saber si el Monstruo Mexicano podrá soportar su castigo cuando disputen el título de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En una entrevista con talkBOXING, Yarde explicó que no le importa que Benavídez sea mucho más grande que él y que buscará atacarlo con su estilo agresivo y velocidad para poder vencerlo en Arabia Saudita.

“Si la gente mira hacia atrás, Benavídez estaba un poco gordo cuando entró al gimnasio, era grande. Es enorme y creo que dijeron que iba a ser crucero cuando empezó, pero luego bajó a supermediano. Ahora está subiendo y podría llegar a crucero porque es grande“, dijo.

David Benavídez no tendrá un duelo fácil contra Anthony Yarde. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Es más alto que yo, así que no me concentro mucho en el peso ni nada por el estilo, solo en dárselo. Ver si realmente puede con alguien que lo ataque. Será divertido esperar y ver qué pasa”, agregó.

Según los expertos, el británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

