Padre de David Benavídez habla sobre posible pelea con Crawford

José Benavidez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, expresó que están abiertos a la posible pelea con Terence Crawford en peso supermediano, pero por los momentos están enfocados en el duelo contra Anthony Yarde.

En una entrevista con Izquierdazo, Benavídez Sr. comentó que lo mejor no es hacerse ilusiones porque el equipo de Crawford no quiere la pelea y aseguró que el Monstruo Mexicano no tiene problemas en dar las 168 libras.

“Para qué nos vamos a hacer ilusiones, cuando también tenemos un compromiso ya en puerta. Entonces mejor hay que ganar esta pelea primero (con Anthony Yarde) y no adelantarnos o no pensar nada de eso en estos momentos. Nosotros estamos enfocados en esta pelea, primeramente Dios que todo salga bien, que no haya cortadas ni lesiones, y al final del día nosotros queremos darle a la gente lo que quieran ver. Y si ellos quieren ver una pelea contra Terence Crawford, vamos primero a atender este compromiso que tenemos el 22 lucir espectacular y de ahí veremos”, dijo.

“(…) David nunca tuvo problemas para dar las 168. En primer lugar en estos momentos creo que a BoMac le preguntaron si quería la pelea con Benavídez y dijo que no, para nada. Entonces yo quisiera mejor ver cómo se mira en esta pelea y ya de ahí ver lo que diga Turki. Estamos muy contentos con PBC, con Turki por la oportunidad, pero yo creo que todo es posible. Como te digo, es una pelea buenísima, es una pelea donde David estaría súper grande para Crawford y creo yo que serían muy diferentes las cosas (a lo visto con Canelo)”, agregó.

Recordemos que tras la histórica victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez -que lo coronó como campeón indiscutido en 168 libras- Turki Alalshikh preguntó si David Benavídez puede bajar a peso supermediano, insinuando una posible pelea con Bud.

Poco después, Bian ‘BoMac’ McIntyre, entrenador de Crawford, declaró que no están interesados en enfrentar a Benavídez. Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en 168 libras.

En cambio, el Monstruo Mexicano defenderá su título de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Anthony Yarde el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita, y luego podría enfrentar a Artur Beterbiev o Dmitry Bivol.

David Benavídez se convirtió en campeón mundial del CMB tras la renuncia de Bivol. Credit: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces y se convirtió en campeón del CMB luego de la renuncia de Dmitry Bivol. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

