Roy Jones Jr. afirma que nadie podrá vencer a Crawford

Roy Jones Jr. afirma que nadie podrá vencer a Terence Crawford luego de hacer historia al derrotar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría diferente.

En entrevista con Boxing King Media, Jones Jr. también aprovechó para aconsejarle a Crawford que se retire, ya que siente que el estadounidense no tiene más nada que demostrar.

“No, nadie lo va a vencer. Nadie lo va a vencer. El hecho de que haya peleado en ambos bandos (ortodoxo y zurdo) demuestra que es un ganador de corazón. Su corazón lo es todo… pero si yo fuera Bud, simplemente me retiraría. ¿Quién superará lo que acaba de hacer?”, dijo.

BoMac McIntyre y Terence Crawford celebran la victoria ante Cnelo Álvarez. Credit: David Becker | AP

En la superpelea, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta (el único peleador que lo ha logrado).

Por ahora se deconoce cuáles serán los siguientes pasos del estadounidense, ya que en la entrevista sobre el ring expresó que lo conversaría con su equipo, descartando un posible retiro. Una revancha con Canelo Álvarez parece ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh insinuó que el siguiente podría ser David Benavídez.

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

