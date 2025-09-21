Robert García no quiere ver una pelea entre Crawford y Benavídez

El entrenador Robert García declaró que no le gustaría ver una posible pelea entre Terence Crawford y David Benavídez por el campeonato indiscutido de peso supermediano y explicó sus razones.

En comentarios en el canal ProBox TV, García indicó que Benavídez supera en altura y poder a Crawford por lo que estará totalmente en desventaja.

“La que no quiero ver, no me gustaría ver, es Benavídez contra Crawford. Es una diferencia grandísima en físico, en cuerpo, en potencia. No me gustaría verla. No creo que Crawford la haga. Si lo hace es porque le ofrecen $100 millones (de dólares), $150 millones, lo va a hacer por el dinero. Pero a mí no me gustaría ver esa pelea”, dijo.

“Canelo viene subiendo también de peso, (Crawford) está hasta un poco más alto, en el alcance tenía 5 pulgadas de ventaja Crawford, así que esas son ventajitas. Con Benavidez no veo ninguna de esas ventajas para Crawford, Benavidez está muy fuerte, muy grande, muy poderoso para que Crawford lo enfrente”, agregó.

Recordemos que tras la histórica victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez -que lo coronó como campeón indiscutido en 168 libras- Turki Alalshikh preguntó si David Benavídez puede bajar a peso supermediano, insinuando una posible pelea con Bud.

Poco después, Bian ‘BoMac’ McIntyre, entrenador de Crawford, declaró que no están interesados en enfrentar a Benavídez. Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en 168 libras.

En cambio, el Monstruo Mexicano defenderá su título de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Anthony Yarde el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita, y luego podría enfrentar a Artur Beterbiev o Dmitry Bivol. Pero José Benavídez Sr. expresó que están abiertos a una pelea con el estadounidense.

David Benavídez podría ser el próximo en pelear con Terence Crawford. Credit: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces y se convirtió en campeón del CMB luego de la renuncia de Dmitry Bivol. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Stephen Edwards duda que Crawford pueda vencer a Benavídez

· Entrenador de Crawford no cree que Canelo quiera una revancha

· Padre de David Benavídez habla sobre posible pelea con Crawford

