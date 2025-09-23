Boxeador retirado sobre pelea entre Crawford y Benavídez: No es justa

Kofi Jantuah, ex peso mediano retirado, declaró que una posible pelea entre Terence Crawford y David Benavídez no sería justa y cree que el Monstruo Mexicano debería quedarse en las 175 libras.

En una entrevista con Pro Boxing Fans, Jantuah explicó que “es una exageración” que un tipo pequeño como Crawford se enfente a Benavídez porque le sería difícil derrotarlo.

“Si fuera Crawford, no pelearía contra Benavídez. Es una pelea difícil. David Benavidez es un peso semicompleto. Crawford es un tipo pequeño que llegó a las 168 libras. Para él, pelear con Benavidez es una exageración. Benavidez debería pelear con Beterbiev y Bivol. No debería bajar a pelear con Crawford. Esa no es una pelea justa“, dijo.

David Benavídez podría ser el próximo en pelear con Terence Crawford. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Recordemos que tras la histórica victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez -que lo coronó como campeón indiscutido en 168 libras- Turki Alalshikh preguntó si David Benavídez puede bajar a peso supermediano, insinuando una posible pelea con Bud.

Poco después, Bian ‘BoMac’ McIntyre, entrenador de Crawford, declaró que no están interesados en enfrentar a Benavídez. Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras.

Antes de pensar en un duelo con el estadounidense, el Monstruo Mexicano debe defender su título de 175 libras del CMB contra Anthony Yarde el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita, y luego podría enfrentar a Artur Beterbiev o Dmitry Bivol. Pero su padre José Benavídez Sr. expresó que están abiertos a una pelea con el estadounidense.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces y se convirtió en campeón del CMB luego de la renuncia de Dmitry Bivol. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

