David Benavídez envía advertencia a Crawford: “Se rendiría”

David Benavídez, campeón de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), envió una advertencia a Terence Crawford y aseguró que el estadounidense “se rendiría” si se concreta una posible pelea entre ambos por el título de indiscutible de peso supermediano.

En una entrevista en el podcast Pound 4 Pound, Benavídez explicó que Crawford no podrá aguantar su presión dentro del cuadrilátero e indicó que planea regresar a su antigua categoría.

“Pronto vuelvo a las 168 libras; ¿quién es realmente indiscutible? ¿Contra mi presión? No, se rendiría como los demás“, dijo el Monstruo Mexicano.

Terence Crawford y David Benavídez podrían subir al ring a continuación. Credit: David Becker | AP

Recordemos que tras la histórica victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez -que lo coronó como campeón indiscutido en 168 libras- Turki Alalshikh preguntó si David Benavídez puede bajar a peso supermediano, insinuando una posible pelea con Bud.

Poco después, Bian ‘BoMac’ McIntyre, entrenador de Crawford, declaró que no están interesados en enfrentar a Benavídez. Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras.

Antes de pensar en un duelo con el estadounidense, el Monstruo Mexicano debe defender su título de 175 libras del CMB contra Anthony Yarde el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita, y luego podría enfrentar a Artur Beterbiev o Dmitry Bivol. Pero su padre José Benavídez Sr. expresó que están abiertos a una pelea con el estadounidense.

Terence Crawford destronó a Canelo Álvarez como el rey de los supermedianos. Credit: David Becker | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces y se convirtió en campeón del CMB luego de la renuncia de Dmitry Bivol. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

