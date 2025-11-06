Juan Manuel Márquez: A Canelo no le conviene una revancha con Crawford

Juan Manuel Márquez expresó que a Saúl ‘Canelo’ Álvarez no le conviene una revancha con Terence Crawford, campeón indiscutido de peso supermediano, porque cree que el estadounidense repetiría el triunfo de forma más contundente.

En declaraciones al canal de YouTube BLCK MNKY TV, Márquez indicó que lo mejor para Canelo Álvarez es buscar otra pelea que lo ayude a reivindicarse después de la derrota ante Crawford.

“Creo que al final de cuentas, cuando tienes una derrota contra un gran peleador, un peleador que maneja la técnica, que maneja el boxeo, sí te pega en cuestión de imagen, en cuestión publicitaria. Pero creo que tienes la manera de poderte reivindicar. A mí una revancha directa sería ilógico porque ahora sería más rotunda o más clara una victoria de Crawford a Canelo y creo que si duele una derrota, pero la imagen te la daña. Pero creo que tienes la forma de reivindicarte y creo que Canelo lo puede hacer, se puede reivindicar teniendo otra pelea con otro peleador”, dijo.

Canelo Álvarez volverá al ring a mediados del 2026. Crédito: John Locher | AP

“Para mí una revancha con Crawford no sería algo bueno, no sería conveniente. ¿Por qué? Porque si la primera vez, la primera pelea le ganó claro, porque mucha gente dice que fue una decisión cerrada, para mí yo vi a Canelo ganar solo dos rounds, el cuarto y el noveno, y creo que en ese sentido una revancha directa sería un triunfo creo que más claro o más contundente de Crawford, entonces buscaría qué otro tipo de rival”, agregó.

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento. Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del mexicano, aunque mostró interés en una revancha con Bud luego de la derrota.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Además, el excampeón indiscutible de 168 libras se someterá a una cirugía en el codo después de sufrir una lesión ante Crawford y ahora su regreso al ring será a mediados del 2026.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Presidente de Golden Boy siempre supo que Canelo perdería con Crawford

· Óscar de la Hoya: Crawford era el rival perfecto para descarrilar a Canelo

· Entrenador de Terence Crawford no cree que Canelo Álvarez quiera una revancha