Roy Jones menciona en qué round supo que Crawford vencería a Canelo

Roy Jones Jr. mencionó que el quinto asalto de la pelea entre Terence Crawford y Saúl ‘Canelo’ Álvarez supo que el estadounidense vencería al mexicano y le arrebataría su campeonato indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con FightHub TV, Jones Jr. explicó que a partir de ese asalto Crawford tomó control total de la pelea y dominó por completo a Canelo Álvarez.

“El quinto asalto, supe que se había terminado. En ese round ya tenía todo como quería. Había ganado el respeto, había tomado el control y estaba manejando todo. Desde fuera del ring se podía ver claro. En los primeros rounds me preocupé un poco porque Canelo parecía tener más respeto del esperado, pero para el quinto, Crawford ya lo había recuperado. Supe que todo estaba decidido”, dijo.

BoMac McIntyre y Terence Crawford celebran la victoria ante Canelo Álvarez. Crédito: David Becker | AP

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento. Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del mexicano, aunque mostró interés en una revancha con Bud luego de la derrota.

Además, el excampeón indiscutible de 168 libras se someterá a una cirugía en el codo después de sufrir una lesión ante Crawford y ahora su regreso al ring será a mediados del 2026.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

