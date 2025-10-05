Sergio Mora cree que el final de la carrera de Canelo está cerca

Sergio Mora, comentarista y excampeón mundial, cree que el final de la carrera de Saúl ‘Canelo’ Álvarez está cerca luego de la derrota que sufrió ante Terence Crawford, quien le arrebató el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En declaraciones al canal DAZN, Mora explicó que el cuerpo de Canelo Álvarez ya le está avisando que es hora de parar y muestra de ello es la lesión en el codo de la que será intervenido quirúrgicamente el 23 de octubre.

“Significa que se acerca el fin de un gran campeón y una gran carrera como la de Canelo Álvarez. El tiempo lo alcanzó. Su cuerpo dice que su hora está cerca. Es casi multimillonario y tiene resuelta la vida. Y sus hijos también”, dijo.

Canelo Álvarez estará fuera de acción por varias semanas debido a su lesión en el codo. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

En su última pelea, Canelo Álvarez fue dominado completamente por Terence Crawford gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. El peleador mexicano se vio muy cansado durante el combate en comparación al estadounidense -que subió dos categorías para enfrentarlo- y tampoco lanzó muchos golpes.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Crawford por decisión unánime en las tarjetas y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta. Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento.

Por ahora no se sabe quién será el próximo oponente de Canelo Álvarez, aunque mostró interés en una revancha con Bud tras la derrota. Un segundo duelo entre ambos podría ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee a continuación con David Benavídez.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el peleador mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Eddie Hearn: No creo que Canelo Álvarez quiera una revancha con Terence Crawford

· Entrenador de Terence Crawford no cree que Canelo Álvarez quiera una revancha

· Equipo de Canelo explica lesión y confirma que estará fuera de 4 a 6 semanas