Equipo de Canelo explica lesión y confirma que estará fuera de 4 a 6 semanas

El equipo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez explicó que el mexicano será realizará una cirugía luego de ser diagnosticado con cuerpos libres en el codo izquierdo y estará fuera de acción de 4 a 6 semanas.

A través de un comunicado se dio a conocer que Canelo Álvarez se someterá a un procedimiento artroscópico y deberá usar cabestrillo por un corto tiempo para luego iniciar con la rehabilitación.

“Canelo ha sido diagnosticado con cuerpos libres en su codo izquierdo. Después de una evaluación exhaustiva y una consulta médica con su cirujano ortopédico, está programado para someterse a un procedimiento artroscópico en el codo izquierdo para remover los cuerpos libres”, dijo.

“Después del procedimiento, su cirujano ortopédico recomienda el uso de un cabestrillo por un corto período de tiempo. Se espera que su programa de rehabilitación le permita volver a entrenamientos ligeros en un plazo de 4 a 6 semanas. El pronóstico es excelente, y se anticipa que Saúl logre una recuperación completa y regrese al boxeo de nivel de campeonato”, finaliza.

De acuerdo con una publicación de la revista The Ring, la cirugía se llevará a cabo el próximo 23 de octubre en Orange, California. Esto retrasará su regreso al ring que se tenía previsto para el mes de febrero.

En su última pelea, Canelo Álvarez fue dominado completamente por Terence Crawford gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. El peleador mexicano se vio muy cansado durante el combate en comparación al estadounidense -que subió dos categorías para enfrentarlo- y tampoco lanzó muchos golpes.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Crawford por decisión unánime en las tarjetas y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Por ahora no se sabe quién será el próximo oponente de Canelo Álvarez, aunque mostró interés en una revancha con Bud tras la derrota. Un segundo duelo entre ambos podría ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee a continuación con David Benavídez.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Eddie Hearn: No creo que Canelo Álvarez quiera una revancha con Terence Crawford

· Entrenador de Terence Crawford no cree que Canelo Álvarez quiera una revancha

· Canelo Álvarez expresa su impotencia tras no poder descifrar a Terence Crawford