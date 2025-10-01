Canelo Álvarez se operará del codo izquierdo el 23 de octubre

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se realizará una cirugía en su codo izquierdo el próximo 23 de octubre en Orange, California, tras perder su campeonato indiscutido de peso supermediano ante Terence Crawford.

De acuerdo con una publicación de la revista The Ring, la lesión mantendrá fuera a Canelo Álvarez hasta el segundo o tercer trimestre del año 2026 y por eso su siguiente pelea -que estaba planeada para febrero- se pospondrá.

“La máxima estrella del boxeo, Canelo Álvarez, se someterá a una cirugía en su codo el 23 de octubre en Orange, California. La lesión pospondrá su regreso planeado en febrero en Riad, Arabia Saudita, para la tercera de sus cuatro peleas bajo contrato con Riyadh Season”, informó.

Recordemos que el mexicano firmó un acuerdo de cuatro disputas con Turki Alalshikh y todavía debe cumplir con dos más. Normalmente el excampéon indiscutido pelea en mayo y septiembre, pero según su contrato con el Riad, podría pelear en otros meses.

En su última pelea, Canelo Álvarez fue dominado completamente por Terence Crawford gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. El peleador mexicano se vio muy cansado durante el combate en comparación al estadounidense -que subió dos categorías para enfrentarlo- y tampoco lanzó muchos golpes.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Crawford por decisión unánime en las tarjetas y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Por ahora no se sabe quién será el próximo oponente de Canelo Álvarez, aunque mostró interés en una revancha con Bud tras la derrota. Un segundo duelo entre ambos podría ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee a continuación con David Benavídez.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

