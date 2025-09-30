Canelo Álvarez se someterá a una cirugía de codo, según reportes

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se someterá a una cirugía de codo luego de su derrota ante Terence Crawford y se pospondrá su regreso al ring, según reportó el periodista Mike Coppinger en “Inside The Ring”.

De acuerdo con Coppinger, Canelo Álvarez tenía previsto volver a pelear en febrero para su tercer enfrentamiento del acuerdo que firmó con Turki Alalshikh, pero tendrá que posponerse para el tercer trimestre del año.

“Canelo Álvarez después de su dura derrota ante Terence Crawford, ahora he recibido informes de que se va a operar el codo. Tenía previsto regresar en febrero en Riad debido a la tercera pelea del acuerdo que sostienes con ellos, pero esa pelea se retrasará hasta el segundo o tercer trimestre del año debido a la operación de Canelo, pero volverá”, informó.

Recordemos que el mexicano firmó un acuerdo de cuatro disputas con Alalshikh y todavía debe cumplir con dos más. Normalmente el excampéon indiscutido pelea en mayo y septiembre, pero según su contrato con el Riad, podría pelear en otros meses.

En su última pelea, Canelo Álvarez fue dominado completamente por Terence Crawford gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. El peleador mexicano se vio muy cansado durante el combate en comparación al estadounidense -que subió dos categorías para enfrentarlo- y tampoco lanzó muchos golpes.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Crawford por decisión unánime en las tarjetas y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Por ahora no se sabe quién será el próximo oponente de Canelo Álvarez, aunque mostró interés en una revancha con Bud tras la derrota. Un segundo duelo entre ambos podría ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee a continuación con David Benavídez.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

