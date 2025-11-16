Robert García cree que Pacquiao puede vencer a Rolly Romero

El entrenador Robert García cree que Manny Pacquiao puede vencer a Rolando ‘Rolly’ Romero, campeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), porque considera que no es un rival difícil.

En una entrevista con la revista The Ring, García explicó que después de Barrios, Rolly Romero es el rival perfecto para Pacquiao porque tiene la energía suficiente para competir contra él.

“Quizás ya no le quede mucha energía, pero aún le queda suficiente para competir contra tipos como Barrios o Rolly. Rolly es el rival perfecto para él. Después de Barrios, la gente piensa que Rolly es el que no debería ser muy difícil”, dijo.

Rolly Romero quiere enfrentar a Manny Pacquiao. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Yo creía que Barrios iba a vencer a Pacquiao con facilidad y sin problemas, pero fue todo lo contrario. La mayoría pensó que Pacquiao se llevó la victoria. Solo con eso, Manny ya ganó. Si hubiera sido derrotado y humillado, lo lógico habría sido su retiro. Pero ahora está en posición de disputar otra gran pelea y aspirar a otro título mundial”, agregó.

Manny Pacquiao volvió a la acción este 2025, luego de cuatro años inactivo, y exhibió destellos de su velocidad y poder característicos contra Mario Barrios en un duelo muy competitivo y reñido. Tras 12 rounds, la pelea terminó en un empate mayoritario. El filipino -que volverá en enero- quería enfrentar a Rolando ‘Rolly’ Romero, pero al campeón le ordenaron un combate obligatorio.

De concretarse la pelea obligatoria entre Romero y Shakhram Gisayov, Manny Pacquiao tendrá que buscar un nuevo oponente para la cartelera que protagonizará el 24 de enero en la Ciudad de Las Vegas.

El peleador de ascendencia puertorriqueña conquistó el cinturón de las 147 libras de la AMB al vencer por decisión unánime a Ryan García el pasado mes de mayo en una cartelera realizada en el Times Square en Nueva York.

Manny Pacquiao y Mario Barrios brindaron una buena pelea en Las Vegas. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

El filipino Manny Pacquiao, de 46 años, no pudo nuevamente coronarse campeón mundial ante Mario Barrios. La leyenda del boxeo cuenta con marca como profesional que consta de 62 victorias (39 por nocaut), 8 derrotas y 3 empates.

Por su parte, Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, se coronó campeón de la AMB en las 147 libras después de dominar con facilidad a King Ry. El peleador estadounidense ahora tiene marca de 17 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

