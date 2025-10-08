Manny Pacquiao anuncia regreso al ring en enero

La leyenda Manny Pacquiao, campeón de ocho divisiones de peso, anunció que subirá nuevamente al ring el 24 de enero en la ciudad de Las Vegas y aseguró que en los próximos días dará a conocer el nombre de su siguiente rival.

En un video en las redes sociales de Indistry Media, Pacquiao dio a conocer la noticia y se espera que rete a Rolando ‘Rolly’ Romero por su campeonato mundial de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Hola a todos mis fanáticos del boxeo. Estoy emocionado de informarles que regresaré al ring el 24 de enero en Las Vegas. Va a ser un evento emocionante y especial. Manténganse atentos. Habrá más noticias sobre mi oponente en los próximos días”, dijo el peleador filipino.

Recordemos que su mánager Sean Gibbons ya había mencionado que Rolly Romero encaja perfectamente como oponente de la leyenda filipina tras del empate con Mario Barrios -monarca de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ya que ‘Pac-Man’ quiere coronarse como el campeón con más edad en la historia del deporte.

En su regreso al ring tras cuatro años de inactividad, Pacquiao exhibió destellos de su velocidad y poder característicos contra Mario Barrios en un duelo muy competitivo y reñido. Tras 12 rounds, el juez Max De Luca le dio la victoria al peleador mexoamericano 115-113, mientras que Tim Cheatham y Steve Weiseld anotaron un empate (114-114).

En cambio, Rolly Romero conquistó el cinturón de las 147 libras de la AMB al vencer por decisión unánime a Ryan García el pasado mes de mayo en una cartelera realizada en el Times Square en Nueva York.

Rolly Romero también mostró interés en pelear con Manny Pacquiao a continuación. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

El filipino Manny Pacquiao, de 46 años, no pudo nuevamente coronarse campeón mundial ante Mario Barrios. La leyenda del boxeo cuenta con marca como profesional que consta de 62 victorias (39 por nocaut), 8 derrotas y 3 empates.

Por su parte, Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, se coronó campeón de la AMB en las 147 libras después de dominar con facilidad a King Ry. El peleador estadounidense ahora tiene marca de 17 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

Sigue leyendo:

· Manny Pacquiao quiere pelear con Rolly Romero: “Es el objetivo”

· Abel Sánchez predice victoria de Manny Pacquiao sobre Rolly Romero

· Rolly Romero sobre posible pelea con Manny Pacquiao: “Podemos lograrlo”