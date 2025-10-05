Manny Pacquiao quiere pelear con Rolly Romero: “Es el objetivo”

Sean Gibbons, mánager de Manny Pacquiao, aseguró que Rolando ‘Rolly’ Romero –campeón mundial de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)– sigue siendo el objetivo del filipino para su siguiente pelea.

En una entrevista con World Boxing News, Gibbons expresó que Pacquiao no está interesado en una segunda pelea con Mario Barrios, ya que su idea es convertirse en el campeón con más edad en la historia.

“El objetivo sigue siendo el mismo. Cuando Manny decidió regresar, buscaba peleas importantes. El CMB le otorgó, con respeto y acierto, el derecho a competir por un título mundial. Desafortunadamente, perdió por una decisión dudosa contra Mario Barrios. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: romper su propio récord, hacer historia, ganar un título welter“, dijo.

Rolly Romero quiere enfrentar a Manny Pacquiao. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Quiere ser la persona de mayor edad en lograrlo a los 47 años. Rolly Romero tiene el cinturón de la AMB, así que él es el objetivo. No hay Barrios por ahora. Manny está interesado en Rolly Romero por el título de la AMB. Manny quiere peleas importantes a los 46 años para hacer historia”, añadió.

Recordemos que Sean Gibbons ya había mencionado que Rolly Romero encaja perfectamente como oponente de la leyenda filipina luego del empate con Mario Barrios en búsqueda de coronarse nuevamente como campeón.

En su regreso al ring tras cuatro años de inactividad, Pacquiao exhibió destellos de su velocidad y poder característicos contra Mario Barrios en un duelo muy competitivo y reñido. Tras 12 rounds, el juez Max De Luca le dio la victoria al peleador mexoamericano 115-113, mientras que Tim Cheatham y Steve Weiseld anotaron un empate (114-114).

Manny Pacquiao y Mario Barrios empataron y brindaron una buena pelea en Las Vegas. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

El filipino Manny Pacquiao, de 46 años, no pudo nuevamente coronarse campeón mundial ante Mario Barrios. La leyenda del boxeo cuenta con marca como profesional que consta de 62 victorias (39 por nocaut), 8 derrotas y 3 empates.

Por su parte, Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, se coronó campeón de la AMB en las 147 libras después de dominar con facilidad a King Ry. El peleador estadounidense ahora tiene marca de 17 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

Sigue leyendo:

· Abel Sánchez predice victoria de Manny Pacquiao sobre Rolly Romero

· Rolly Romero sobre posible pelea con Manny Pacquiao: “Podemos lograrlo”

· Manny Pacquiao cree que ganó ocho asaltos contra Mario Barrios