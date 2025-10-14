AMB ordena defensa obligatoria a Rolly Romero y se aleja de pelea con Pacquiao

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó a Rolando ‘Rolly’ Romero defender su título de peso welter contra su retador obligatorio Shakhram Giyasov, por lo que la posible pelea con Manny Pacquiao podría no suceder por ahora.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el organismo le dio un lapso de 30 días a los equipos de Rolly Romero y Gisayov – que terminará el 13 de noviembre- para llevar a cabo las negociaciones.

“El Comité de Campeonatos de la AMB ordenó el combate por el título mundial de peso welter entre el campeón Rolando Romero y el retador mandatorio Shakhram Giyasov“, expresa el comunicado.

WBA Orders Romero vs. Giyasovhttps://t.co/PUDT20gtg5 — WBA Boxing (@WBABoxing) October 13, 2025

Si los equipos no llegan a un acuerdo o si alguno se negara en el lapso estimado por la AMB, el comité podrá llamar la pelea a subasta.

Recordemos que Rolly Romero ha estado sonando como el próximo oponente de la leyenda filipina tras el empate con Mario Barrios -monarca de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ya que Pacquiao quiere coronarse como el campeón con más edad en la historia del deporte.

De concretarse la pelea obligatoria entre Romero y Gisayov, Manny Pacquiao tendrá que buscar un nuevo oponente para la cartelera que protagonizará el 24 de enero en la Ciudad de Las Vegas.

El peleador de ascendencia puertorriqueña conquistó el cinturón de las 147 libras de la AMB al vencer por decisión unánime a Ryan García el pasado mes de mayo en una cartelera realizada en el Times Square en Nueva York.

En cambio, Shakhram Giyasov protagonizó su última pelea contra Franco Maximiliano Ocampo el pasado 12 de abril en el Boardwalk Hall, Atlantic City. El uzbeco mantuvo su invicto profesional al noquear a su oponente en el cuarto asalto.

Manny Pacquiao aspira a pelear por el título de Rolly Romero. Crédito: John Locher | AP

Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, se coronó campeón de la AMB en las 147 libras después de dominar con facilidad a King Ry. El peleador estadounidense ahora tiene marca de 17 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

Por su parte, Shakhram Giyasov, de años, tendrá la oportunidad de convertirse por primera vez en campeón mundial contra Rolly Romero. El boxeador uzbeco cuenta con un récord perfecto después de 17 peleas, 10 por nocauts.

