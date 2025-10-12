Sean Gibbons afirma que Pacquiao puede vencer a Rolly Romero

Sean Gibbons, manager de Manny Pacquiao, afirmó a que el veterano filipino es capaz de vencer a Rolando ‘Rolly’ Romero y arrebatarle el título mundial de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En declaraciones a Fight Hub TV, Gibbons cree que Rolly Romero sería una pelea divertida para Pacquiao y aseguró que solo lo están considerando porque en sus manos el cinturón.

“Él es quien tiene el cinturón. Si no lo tuviera, no estaríamos considerando a Rolly Romero. Manny todavía tiene suficiente fuerza de pies y velocidad de manos para vencer a Rolly. Ya viste lo que Ismael Barroso le estaba haciendo. Creo que Rolly es una pelea divertida para Manny”, dijo.

Rolly Romero ha expresado su interés en enfrentar a Manny Pacquiao. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Recordemos que Rolly Romero ha estado sonando como el próximo oponente de la leyenda filipina tras del empate con Mario Barrios -monarca de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ya que ‘Pac-Man’ quiere coronarse como el campeón con más edad en la historia del deporte.

Pacquiao ya anunció que subirá nuevamente al ring el 24 de enero en la ciudad de Las Vegas y aseguró que en los próximos días dará a conocer el nombre de su siguiente rival.

En su regreso al ring tras cuatro años de inactividad, Pacquiao exhibió destellos de su velocidad y poder característicos contra Mario Barrios en un duelo muy competitivo y reñido. Tras 12 rounds, el juez Max De Luca le dio la victoria al peleador mexoamericano 115-113, mientras que Tim Cheatham y Steve Weiseld anotaron un empate (114-114).

En cambio, Rolly Romero conquistó el cinturón de las 147 libras de la AMB al vencer por decisión unánime a Ryan García el pasado mes de mayo en una cartelera realizada en el Times Square en Nueva York.

El filipino Manny Pacquiao, de 46 años, no pudo nuevamente coronarse campeón mundial ante Mario Barrios. La leyenda del boxeo cuenta con marca como profesional que consta de 62 victorias (39 por nocaut), 8 derrotas y 3 empates.

Por su parte, Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, se coronó campeón de la AMB en las 147 libras después de dominar con facilidad a King Ry. El peleador estadounidense ahora tiene marca de 17 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

Sigue leyendo:

· Manny Pacquiao anuncia regreso al ring en enero

· Abel Sánchez predice victoria de Manny Pacquiao sobre Rolly Romero

· Rolly Romero sobre posible pelea con Manny Pacquiao: “Podemos lograrlo”