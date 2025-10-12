Ryan García predice Manny Pacquiao vs. Rolly Romero

Ryan García predijo que Manny Pacquiao vencerá a Rolando ‘Rolly’ Romero –campeón mundial de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)– si concreta la pelea entre ambos el 24 de enero en la ciudad de Las Vegas.

En una entrevista en Inside The Ring Show, García explicó que Rolly Romero tiene poder, pero cree que la experiencia y rapidez de Pacquiao marcarán la diferencia en el enfrentamiento.

“Rolly es muy incómodo y tiene mucho poder. Tiene piedras por manos y no lo digo a la ligera. Es un poder contundente, no rápido, pero contundente. ¿Sigo creyendo que Pacquiao gana? 100%. Es un tipo complicado de enfrentar, su estilo es raro y te obliga a pensar en cada golpe, pero honestamente creo que la experiencia y rapidez de Pacquiao marcarían la diferencia”, dijo.

Manny Pacquiao volverá a la acción a comienzos del 2026. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Recordemos que su mánager Sean Gibbons ya había mencionado que Rolly Romero encaja perfectamente como oponente de la leyenda filipina tras del empate con Mario Barrios -monarca de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ya que ‘Pac-Man’ quiere coronarse como el campeón con más edad en la historia del deporte.

En su regreso al ring tras cuatro años de inactividad, Pacquiao exhibió destellos de su velocidad y poder característicos contra Mario Barrios en un duelo muy competitivo y reñido. Tras 12 rounds, el juez Max De Luca le dio la victoria al peleador mexoamericano 115-113, mientras que Tim Cheatham y Steve Weiseld anotaron un empate (114-114).

En cambio, Rolly Romero conquistó el cinturón de las 147 libras de la AMB al vencer por decisión unánime a Ryan García el pasado mes de mayo en una cartelera realizada en el Times Square en Nueva York.

Rolly Romero quiere enfrentar a Manny Pacquiao. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

El filipino Manny Pacquiao, de 46 años, no pudo nuevamente coronarse campeón mundial ante Mario Barrios. La leyenda del boxeo cuenta con marca como profesional que consta de 62 victorias (39 por nocaut), 8 derrotas y 3 empates.

Por su parte, Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, se coronó campeón de la AMB en las 147 libras después de dominar con facilidad a King Ry. El peleador estadounidense ahora tiene marca de 17 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

