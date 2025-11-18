Chris Algieri cree que Joshua debería acabar con Paul en 90 segundos

Chris Algieri, comentarista y excampeón mundial de boxeo, cree que Anthony Joshua debería acabar con Jake Paul en 90 segundos cuando se enfrenten el 19 de diciembre en el Kaseya Center en Miami, Florida.

En el programa BoxingScene Today, Algieri explicó que Paul no debería representar ningún problema para Joshua, excampeón mundial y medallista olímpico, por su experiencia.

“Si esta es una pelea real, debería terminar en 90 segundos. Anthony Joshua es medallista de oro olímpico (y excampeón mundial), Jake Paul es más pequeño y Joshua golpea con la derecha como si fuera un cañón”, dijo.

Yes, it’s real.



JAKE PAUL vs. ANTHONY JOSHUA. A career-defining pro heavyweight fight. LIVE only on Netflix Friday, December 19. #JakeJoshua pic.twitter.com/zG4RSqsTxU — Netflix (@netflix) November 17, 2025

“Joshua ya ha hecho esto. Peleó contra un tipo al que se suponía que debía vencer (Francis Ngannou) y lo derrotó fácilmente. El tipo (Joshua) no se anduvo con rodeos. Si no sale ahí, ataca a Jake Paul y lo noquea… se verá sospechoso”, agregó.

El enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

Recordemos que el youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente.

Jake Paul se medirá a Antony Joshua el próximo 19 de diciembre. Crédito: Chris Pizzello | AP

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Sigue leyendo:

· Jake Paul vs. Anthony Joshua: Netflix confirma pelea entre ambos

· Jake Paul arremete contra Gervonta Davis: “Basura humana”

· Pelea de Jake Paul y Gervonta Davis se cancela