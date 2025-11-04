Pelea de Jake Paul y Gervonta Davis se cancela

Most Valuable Promotions (MVP) anunció que la pelea de exhibición entre Jake Paul y Gervonta Davis fue cancelada luego de que el campeón de 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) fuera demandado por violencia doméstica.

En un comunicado publicado este lunes, Nakisa Bidarian -CEO de MVP- explicó que muy pronto compartirán detalles sobre la nueva fecha y oponente al que enfrentará Paul antes de finalizar el 2025.

“Most Valuable Promotions y Netflix han anunciado que el combate entre Jake Paul y Gervonta Davis, originalmente programado para el viernes 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Florida, ya no se llevará a cabo“, informó.

Official statement from MVP regarding the previously scheduled Jake Paul fight on November, 14th. pic.twitter.com/mZNIa4qtJo — MVP – Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 4, 2025

“Nuestro equipo ha trabajado estrechamente con todas las partes para afrontar esta situación de manera responsable. Aunque no seguiremos adelante con este evento, mantenemos el plan de que Jake Paul encabece un evento en Netflix en 2025. Compartiremos los detalles sobre la nueva fecha, la sede, el oponente de Jake y los combates adicionales tan pronto como estén definidos”, indicó.

Recordemos que Tank fue demandado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad hace pocos días. El incidente habría ocurrido en un club nocturno en Miami Gardens, Florida, el pasado 27 de octubre.

Esto causó la cancelación de la disputa que había sido muy criticada desde que se anunció por la diferencia de peso entre ambos, ya que Jake Paul pelea en las 200 libras y Gervonta Davis en 135 libras, pero los peleadores llegaron a un acuerdo e iban a subir al ring en un peso pactado de máximo 195 libras.

Gervonta Davis fue demandado nuevamente por violencia doméstica. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Lamont Roach Jr. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

Sigue leyendo:

· Jake Paul promete nocaut contra Gervonta Davis: “No va a durar mucho”

· Jake Paul y Gervonta Davis acuerdan pelea en noviembre, según reportes

· Jake Paul promete un nocaut espectacular y viral contra Gervonta Davis