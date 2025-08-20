Jake Paul y Gervonta Davis acuerdan pelea en noviembre, según reportes

Jake Paul y Gervonta Davis acordaron una pelea de exhibición para el 15 de noviembre en Atlanta y que será transmitida por Netflix, según reportó el periodista Mike Coppinger para la revista The Ring.

En una publicación en su cuenta en oficial en X, Coppinger explicó que las negociaciones con Anthony Joshua fracasaron y Paul tomó la decisión de pelear contra Tank Davis, quien es campeón en las 135 libras.

“Jake Paul se enfrentará a Gervonta Davis el 15 de noviembre en el State Farm Arena de Atlanta en una exhibición por Netflix, según confirman fuentes a Ring Magazine”, publicó.

Jake Paul will face Gervonta Davis on Nov. 15 at Atlanta’s State Farm Arena in an exhibition on Netflix, sources confirm to @ringmagazine. Talks for Paul to face Anthony Joshua collapsed over network issues. Paul’s last fight took place at 200 pounds while Davis is a champion at… pic.twitter.com/eKEVCD2jlj — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 20, 2025

“Las negociaciones para que Paul se enfrentara a Anthony Joshua fracasaron por problemas con la cadena. La última pelea de Paul fue en la categoría de 200 libras, mientras que Davis es campeón en la de 135″, agregó.

Esta disputa sorprende un poco a los fanáticos, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y la de Gervonta Davis en peso ligero. De acuerdo con el periodista, se esperan que las reglas de esta exhibición sean similares a la pelea de su hermano Logan Paul y Floyd Mayweather.

En esa ocasión “Mayweather no podía pesar más de 160 mientras que Logan tenía un límite de 190”, explicó Coppinger.

Recordemos que Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Gervonta Davis y Lamont Roach protagonizaron una buena pelea en Nueva York. Crédito: Frank Franklin II | AP

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

