Manny Pacquiao pone condición para pelear con Gervonta Davis

Manny Pacquiao no está cerrado a enfrentar a Gervonta Davis y puso como condición que el enfrentamiento se realice en 147 libras si el campeón de peso ligero estadounidense está de acuerdo.

En una entrevista con FightHub TV, Pacquiao no ve problema en subir al ring con Tank Davis porque tiene la experiencia para asumir este reto contra un peleador joven en su mejor momento.

“Si él quiere, entonces si sube a 147 podemos pelear… 145 tal vez. Oh, eso no es un problema para mí porque soy un peleador experimentado”, dijo el filipino.

Gervonta Davis es uno de los oponentes que suena para pelear con Manny Pacquiao. Crédito: John Locher | AP

Hace poco, Gervonta Davis fue absuelto de un incidente de violencia doméstica que ocurrió en julio de 2025 en Miami Beach, Florida, tras supuestamente agredir a la madre de sus dos hijos. Sin embargo, los cargos fueron retirados a los pocos días, ya que la presunta víctima se negó a cooperar con las autoridades. Ahora podría considerar una pelea con Pacman o la revancha con Lamont Roach.

Recordemos que Sean Gibbons, mánager de Manny Pacquiao, declaró que Rolando ‘Rolly’ Romero encaja perfectamente como oponente de la leyenda filipina luego del empate con Mario Barrios en búsqueda de coronarse nuevamente como campeón.

En su regreso al ring tras cuatro años de inactividad, Pacquiao exhibió destellos de su velocidad y poder característicos contra Mario Barrios en un duelo muy competitivo y reñido. Tras 12 rounds, el juez Max De Luca le dio la victoria al peleador mexoamericano 115-113, mientras que Tim Cheatham y Steve Weiseld anotaron un empate (114-114).

Por los momentos habrá que esperar si la pelea con el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se vuelve a hacer o si la leyenda del boxeo busca un enfrentamiento con Rolly Romero por el cinturón de peso welter de la AMB.

Manny Pacquiao y Mario Barrios durante su pelea que terminó en un empate. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

El filipino Manny Pacquiao, de 46 años, no pudo nuevamente coronarse campeón mundial ante Mario Barrios. La leyenda del boxeo cuenta con marca como profesional que consta de 62 victorias (39 por nocaut), 8 derrotas y 3 empates.

Por su parte, Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

