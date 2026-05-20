Marco Rubio difunde video donde llama a los cubanos a construir una “nueva Cuba” propuesta por el gobierno de Trump

A través de un video, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo un llamado a los cubanos que se encuentran en la isla a construir una “nueva Cuba” propuesta por la administración del presidente Donald Trump.

“En un día como hoy, en 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy, ustedes, que llaman a la isla su hogar, están atravesando dificultades inimaginables. Hoy quiero compartir con ustedes la verdad sobre la razón de su sufrimiento. Y quiero contarles lo que nosotros, en Estados Unidos, les ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor”, señaló.

En su propuesta, Rubio promete a los cubanos estar fuera del control de las élites militares y con una renovada relación con Estados Unidos.

“La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un “bloqueo” petrolero por parte de Estados Unidos. Como bien saben, llevan años sufriendo apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada se ha utilizado para ayudar al pueblo”, aseguró.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. Crédito: Stefano Rellandini | AP

También advirtió que cuando acabó el subsidio de petróleo de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por Washington en enero pasado, la élite militar compra combustible para su uso particular mientras pide “sacrificios”, aunque sin hacer alusión a la orden de Trump de impedir la llegada de crudo al país.

“El presidente Trump ofrece una nueva vía (de relaciones) entre EE.UU. y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante”, dijo Rubio al mencionar los ejemplos de los cercanos Jamaica, República Dominicana y Bahamas.

Según resaltó, “actualmente lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan el país”.

“Una nueva Cuba donde tú, y no solo el Partido Comunista de Cuba, puedas ser dueño de una estación de televisión o un periódico. Una nueva Cuba donde puedas quejarte de un sistema fallido, sin temor a ir a la cárcel o a ser expulsado de tu isla. Y una nueva Cuba donde tengas la oportunidad real de elegir a quien gobierna tu país y votar para reemplazarlo si no está haciendo un buen trabajo. Esto no es imposible”, expuso en el video.

WATCH: 🇨🇺🇺🇸 Secretary of State Marco Rubio gave remarks in Spanish addressed to the people of Cuba.



SEC RUBIO: The reason you are FORCED to survive without electricity is not an OIL BLOCKADE by America… is because the people who control it have PLUNDERED billions of dollars,… pic.twitter.com/N3ns5K2GIc — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 20, 2026

El mensaje de Rubio llega en medio de renovadas presiones de Washington contra La Habana, amenazas de Trump de que se hará con el control de la isla de “una manera u otra” y sanciones contra el liderazgo cubano y Gaesa.

Además, se espera que este miércoles el Departamento de Justicia acuse formalmente al expresidente Raúl Castro, de 94 años, en un caso relacionado con el derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

Este anuncio tendría lugar en medio de la conmemoración del 20 de mayo en Miami por el exilio cubano, que reivindica la fecha como el Día de la Independencia de la isla, a pesar de que el Gobierno de la isla comunista no lo conmemora y lo considera el inicio de una república tutelada por Estados Unidos.

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