Marco Rubio sanciona a una empresa controlada por el ejército cubano y a otra del sector metalúrgico

Con el objetivo de incrementar la presión de la administración Trump hacia el gobierno cubano, Marco Rubio, secretario de Estado, dio a conocer a través de un comunicado un nuevo paquete de sanciones esta vez dirigidas a dos empresas y a una ciudadana cubana.

De acuerdo con el funcionario, Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), una empresa controlada por el ejército cubano, se ha estado enriqueciendo mientras la mayoría de las personas que habitan en la isla permanecen inmersas en la pobreza.

“Mientras el pueblo cubano sufre hambre, enfermedades y una crónica falta de inversión en infraestructuras críticas como su red eléctrica, gran parte de los ingresos de las actividades de GAESA se desvían a cuentas bancarias ocultas en el extranjero”, indicó.

El Departamento de Estado (DOS) asegura contar con datos que presuntamente demuestran cómo dicha organización controla cerca de 40% de la economía cubana y probablemente posee hasta $20,000 millones de dólares en activos ilícitos.

Marco Rubio nació en Florida, pero sus padres son originarios de Cuba, país del cual emigraron en 1956 sin imaginar que tendrían un hijo fungiendo como secretario de Estado. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

De ahí es que también determinó sancionar a Ania Guillermina Lastres Morera, general de brigada quien, desde julio de 2022, tomó las riendas del mayor conglomerado empresarial de Cuba tras la muerte de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro y arquitecto del emporio durante 26 años.

Lo controversial del asunto es que Adys Lastres Morera, hermana de Ania, reside desde enero de 2023 en Florida, donde dirige algunas empresas inmobiliarias; en tanto que Ani Rodríguez Lastres, su hija de esta vive en Panamá trabajando para el sector portuario internacional.

Con respecto a esta última, algunas investigaciones apuntan que además de ser propietaria de varios apartamentos en Panamá, posee 75% de las acciones de Allicom Limited, empresa registrada en el Reino Unido.

El DOS también sancionó a la compañía Moa Nickel SA (MNSA), la cual opera en el sector metalúrgico y minero de Cuba.

El argumento es que explota los recursos naturales de la isla para beneficiar al régimen.

Bajo la perspectiva del gobierno cubano, el objetivo de Washington es enrarecer el ambiente en la isla para provocar la destitución del presidente Miguel Díaz-Canel.

Y si esto no ocurre a través de dicha vía, no se descarta una hipotética intervención militar a mediano plazo.

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