Trump asegura que Estados Unidos tomará Cuba tras conflicto en Irán

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos “tomará Cuba casi inmediatamente” después de que regrese del conflicto en Irán, elevando el tono de sus declaraciones sobre la isla y su futuro político.

Durante una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Trump señaló el viernes que cualquier acción sobre Cuba se produciría después de resolver el conflicto con Irán.

“Acabaremos esta primero, me gusta acabar los trabajos”, declaró el mandatario, para situar a la isla nuevamente en el centro de su discurso exterior.

Anuncia posible despliegue del portaaviones Abraham Lincoln

En su discurso, Trump mencionó el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln, al que describió como el mayor del mundo, para acercarse a la costa cubana. Según sus palabras, el buque podría situarse “a 328 pies de la orilla” y provocar una supuesta rendición del gobierno de la isla.

El presidente reiteró que estas acciones formarían parte de una estrategia posterior a la conclusión del conflicto en Irán, sin detallar plazos específicos.

🚨ÚLTIMA HORA‼️ Trump: “Vamos a tomar Cuba casi de inmediato. A la vuelta de Irán, quizá hagamos que el USS Lincoln se acerque a la costa y entonces se rendirán”. pic.twitter.com/H7h5XeyD81 — Liliana Franco (@lilianaf523) May 2, 2026

Nuevas sanciones económicas contra Cuba desde Washington

Las declaraciones se producen tras la publicación de una orden ejecutiva firmada por la Casa Blanca que amplía las sanciones económicas contra el Gobierno de Cuba.

Las nuevas medidas se enfocan en personas extranjeras y estadounidenses que generen ingresos para la isla, y refuerzan el embargo energético vigente desde enero. También contemplan restricciones sobre sectores clave como energía, minería, defensa y servicios financieros.

Cualquier persona o empresa vinculada a estas actividades podría enfrentar el bloqueo de activos en Estados Unidos, mientras que bancos extranjeros que faciliten transacciones relevantes podrían ser sancionados con restricciones financieras, incluyendo operaciones en dólares.

A classic American car carryies tourists past the U.S. Embassy in Havana, Monday, April 20, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)

Alcance ampliado de las sanciones

La orden ejecutiva extiende las penalizaciones más allá de funcionarios del Gobierno cubano, incluyendo a empresarios, trabajadores y familiares involucrados en actividades consideradas sancionadas.

Además, se establecen restricciones de viaje a Estados Unidos para los afectados, salvo excepciones autorizadas por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El documento señala que las sanciones entran en vigor de forma inmediata debido a la posibilidad de transferencias financieras rápidas que podrían eludir notificaciones previas.

Reacción en Florida

El anuncio se dio durante un evento en el que Trump participó como orador principal ante líderes políticos y empresariales en Florida, estado con una importante comunidad cubano-estadounidense.

La medida fue celebrada por congresistas republicanos de origen cubano, entre ellos la legisladora María Elvira Salazar, quien respaldó el endurecimiento de las sanciones y criticó lo que calificó como políticas de “apaciguamiento” hacia La Habana.

Escalada de presión sobre el gobierno cubano

Desde enero, el gobierno de Trump ha intensificado la presión sobre Cuba con sanciones energéticas y económicas, mientras el presidente ha reiterado en distintas ocasiones la posibilidad de impulsar un cambio de régimen en la isla.

El Gobierno estadounidense mantiene además contactos diplomáticos y ha reiterado su postura de seguridad nacional respecto a la situación en Cuba, a la que considera una amenaza para su política exterior.

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