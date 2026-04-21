EE.UU. propone llevar internet gratuito a Cuba con Starlink

La posibilidad de ampliar el acceso a internet en Cuba mediante tecnología satelital fue uno de los temas principales en un reciente encuentro entre autoridades de Washington y La Habana.

Durante la reunión, una delegación estadounidense planteó permitir la entrada del servicio de SpaceX a través de su red Starlink, con el objetivo de ofrecer una conexión “gratuita, confiable y rápida” en toda la isla.

Propuesta para transformar el acceso a internet

El planteamiento se realizó en la pasada reunión en La Habana entre funcionarios cubanos y representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Según un alto funcionario estadounidense, la iniciativa busca modificar el modelo actual, donde el servicio de internet permanece bajo monopolio estatal y con limitaciones de cobertura y velocidad.

El encuentro también marcó un hecho relevante: fue el primer aterrizaje de una aeronave del gobierno estadounidense en Cuba desde 2016.

Reuniones clave durante la visita

En el marco de la visita, un funcionario de alto nivel sostuvo un encuentro por separado con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, identificado como un actor relevante en los contactos bilaterales.



Por su parte, el gobierno cubano confirmó la reunión. El diplomático Alejandro García del Toro señaló que el diálogo se llevó a cabo sin plazos ni condiciones específicas, desmintiendo versiones sobre posibles ultimátums.

Reformas económicas y demandas históricas

Además del tema tecnológico, Washington puso sobre la mesa la necesidad de impulsar reformas económicas y de gobernanza para mejorar la competitividad y atraer inversión extranjera.



También se abordó la compensación a ciudadanos y empresas estadounidenses por propiedades confiscadas tras la revolución de 1959, un asunto que sigue en revisión en el sistema judicial estadounidense.

Presos políticos y libertades civiles

El gobierno del presidente Donald Trump reiteró su exigencia de liberar presos políticos y ampliar las libertades civiles en la isla.



Entre los casos mencionados se encuentran los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

Preocupaciones de seguridad

Funcionarios estadounidenses también expresaron inquietud por la presencia de inteligencia extranjera y grupos considerados terroristas que, según Washington, operan en territorio cubano.



Presión internacional



Las conversaciones se desarrollan en un contexto de crisis económica y social en Cuba, agravada por la escasez de combustible. Estados Unidos ha bloqueado la entrada de petróleo a la isla desde enero, lo que ha intensificado la situación interna.



De acuerdo con la delegación estadounidense, Cuba enfrenta una “ventana limitada” para implementar reformas antes de que el deterioro sea irreversible. Washington reiteró su disposición a una solución diplomática, aunque advirtió que no permitirá que la isla represente una amenaza para su seguridad nacional.



El acercamiento bilateral ocurre tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro, un hecho que también afectó el suministro energético hacia Cuba.

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