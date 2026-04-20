Cuba confirma diálogo con Washington en medio de crisis energética y sanciones

El Gobierno de Cuba confirmó una reunión reciente en la isla con representantes de Estados Unidos, en medio de un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países.

La confirmación fue realizada por Alejandro García del Toro, subdirector general encargado de EE.UU. en la Cancillería cubana, en declaraciones al diario oficial Granma.

“Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción. Pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con el diplomático, durante la reunión no se establecieron condiciones estrictas ni plazos definidos, en contraste con versiones difundidas por medios estadounidenses: “No se establecieron plazos ni planteamientos conminatorios”, subrayó.

🇺🇸🇨🇺| Meeting between delegations from Cuba and the United States confirmed.



↪️ The deputy director general in charge of the U.S. at Minrex, Alejandro García del Toro, gave statements to Granma on the matter.



See information here:

🔗 https://t.co/y2agiFOsUu https://t.co/I2gyTmE9LE — Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) April 20, 2026

Las informaciones publicadas en Estados Unidos señalaban que Washington habría solicitado la liberación, en un plazo de dos semanas, de presos políticos considerados emblemáticos, entre ellos los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo. Sin embargo, el Gobierno cubano no confirmó la existencia de dicho ultimátum.

Uno de los principales temas abordados por la delegación de La Habana fue el impacto de las sanciones energéticas impuestas por Washington. Según García del Toro, Cuba insistió en la necesidad de eliminar estas restricciones:

“La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación”.

El funcionario calificó estas medidas como: “Un castigo injustificado a toda la población cubana y un chantaje a escala global contra estados soberanos”.

Según la información oficial, en el encuentro participaron por parte de Estados Unidos funcionarios de nivel medio del Departamento de Estado de Estados Unidos, mientras que la delegación cubana estuvo representada a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores.

Sigue leyendo:

· Sheinbaum dice que “México siempre va a abogar por la paz mundial” tras el conflicto entre de EE.UU., Israel e Irán

· Entre risas, Sheinbaum dice que no cree que la secretaría de la Defensa de México esté investigando sobre la vida extraterrestre

· Sheinbaum presenta propuesta de reforma electoral para reducir costos y eliminar plurinominales en México