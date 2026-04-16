El Pentágono intensificaría planes de intervención militar en Cuba
El Departamento de Guerra de EE.UU. llamó a no especular tras un reporte de USA Today que asegura que el Pentágono realizaría intervención militar en Cuba
De acuerdo con funcionarios citados bajo condición de anonimato por el rotativo USA Today, el Pentágono estaría afinando planes sobre Cuba, a la espera de órdenes directas del presidente estadounidense, Donald Trump.
El Departamento de Guerra (antes Departamento de Defensa) de EE. UU. respondió a una consulta de la agencia española EFE que no especularía sobre “escenarios hipotéticos” y que las fuerzas armadas prevén diversas contingencias y “permanecen preparadas para ejecutar las órdenes del presidente”.
Sin confirmación oficial, en medio de presiones
Estas afirmaciones se producen tras meses de medidas contra La Habana: restricciones al suministro de petróleo, entre otras presiones económicas para forzar cambios políticos, y contactos iniciales en busca de una salida a la crisis, encuadra el medio cubano en el exilio Cibercuba.
El propio Trump, que ha repetido constantemente que Cuba será su próximo objetivo, tras Irán, ha dejado abierta la puerta a una acción directa: “Creo que tendré el honor de tomar Cuba”, ha dicho. “Puede ser una toma de control amistosa… o no”, dijo también.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, fue tajante el mes pasado, al ser preguntado sobre sucesivas filtraciones a la prensa sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos: “Cualquier reporte sobre Cuba que no venga de nosotros es mentira”, dijo, intentando desacreditar reportes como el de USA Today o anteriores del New York Times, en un contexto de alta incertidumbre y sensibilidad, recuerda Cibercuba.
Entre bloqueo económico, presión política y crisis estructural
Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos, que se intensificaron en enero, tuvieron un nuevo repunte esta semana cuando el canciller de La Habana, Bruno Rodríguez, acusó a Washington de intimidar a quienes tratan de comerciar con la isla y defendió el derecho del país caribeño a importar combustibles.
Trump endureció la presión contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel bloqueando el envío de crudo venezolano desde la captura del presidente, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.
El bloqueo petrolero estadounidense de los últimos tres meses ha venido además a agravar una crisis estructural que la isla viene padeciendo, como mínimo, desde hace más de seis años. La economía del país se ha contraído un 15% entre 2020 y 2025.