Senado bloquea intento demócrata para limitar acciones militares de Trump en Cuba

El Senado de Estados Unidos rechazó este martes una iniciativa impulsada por los demócratas para limitar la autoridad del presidente Donald Trump en el uso de la fuerza militar contra Cuba, en un nuevo episodio de tensión entre el Congreso y la Casa Blanca por los poderes de guerra.

Tal como se esperaba, con oposición republicana, la propuesta fue frenada con 51 votos en contra y 47 a favor, en una votación marcada por la disciplina partidista republicana, aunque con excepciones: los senadores republicanos Susan Collins, de Maine y Rand Paul, de Kentucky, se sumaron a la iniciativa demócrata.

El proyecto, que se antojaba casi imposible de avanzar, buscaba obligar al presidente a obtener autorización del Congreso antes de emprender cualquier acción militar contra la isla, en línea con la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que establece límites a las intervenciones militares sin aval legislativo.

Previo a la votación, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió sobre el riesgo de una escalada: “Los republicanos deben adelantarse a la inminente catástrofe en Cuba antes de que empeore aún más, como debieron haber hecho con la guerra de Trump en Irán”.

I agree with @SecRubio. If we want REAL reform in Cuba, the illegitimate Castro/Díaz-Canel regime must fall. They deserve to be in PRISON for their heinous crimes.



I’m glad that under @POTUS’ leadership, there is actual hope for a new day of freedom, prosperity and Patria y… https://t.co/R93gCJ7Al9 — Rick Scott (@SenRickScott) April 28, 2026

Los demócratas sostienen que las acciones recientes del gobierno, como el bloqueo energético y la intercepción de envíos de combustible, pueden constituir “hostilidades” y, por tanto, requerir supervisión del Congreso.

El senador Tim Kaine, uno de los impulsores de la resolución, argumentó que si medidas similares se aplicaran contra Estados Unidos, serían consideradas actos de guerra.

En contraste, los republicanos rechazaron la iniciativa al considerarla innecesaria y políticamente motivada. El senador Rick Scott afirmó que no existe una intervención militar en curso, mientras que otros legisladores acusaron a los demócratas de ignorar las denuncias de violaciones de derechos humanos en Cuba.

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