Gasto militar mundial subió en 2025 por aumento de guerras y tensiones

El mundo destinó cerca de $2.9 billones de dólares al gasto militar en 2025, marcando el undécimo año consecutivo de crecimiento en un contexto de multiplicación de conflictos y tensiones, según un informe de referencia publicado este lunes.

Los tres principales contribuyentes -Estados Unidos, China y Rusia- representan algo más de la mitad del total, con $1.48 billones de dólares.

El aumento fue de 2.9% respecto al año anterior, y ello pese a la disminución del gasto militar estadounidense, según el informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri).

Esa caída fue ampliamente compensada por los incrementos en Europa y Asia, en “un nuevo año marcado por las guerras y la intensificación de las tensiones”, explicó Lorenzo Scarazzato, investigador del Sipri, a la AFP.

La “carga militar”, es decir, la proporción del PIB mundial destinada al gasto militar, es la más alta desde 2009.

Estados Unidos gastó $954,000 millones de dólares, un 7.5% menos que en 2024, fundamentalmente por la suspensión de la ayuda a Ucrania.

El principal motor del incremento global provino de Europa -que incluye a Rusia y Ucrania-, donde se gastó un 14% más, sumando $864,000 millones de dólares.

Fuerte aumento en Asia/Oceanía

“Esto se explica por la guerra en curso en Ucrania y el repliegue de Estados Unidos respecto a Europa”, declaró Scarazzato. Estados Unidos “está empujando a Europa a asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa”.

Alemania, cuarto país del mundo en términos de gasto, lo incrementó un 24% en 2025, hasta $114,000 millones de dólares. España también aumentó considerablemente su gasto, en 50%, hasta $40,200 millones de dólares, superando por primera vez desde 1994 el 2% del PIB.

El gasto de Rusia aumentó 5,9%, hasta $190,000 millones de dólares, equivalente al 7,5% del PIB. Ucrania, por su parte, incrementó su gasto un 20%, hasta $84,100 millones de dólares, lo que representa 40% de su PIB.

A pesar de las tensiones persistentes en Oriente Medio, el gasto en la región solo aumentó 0.1%, hasta alcanzar $218,000 millones de dólares. Mientras la mayoría de los países de la región aumentaron sus gastos, Israel e Irán en realidad los redujeron.

En Irán, el gasto disminuyó 5.6%, situándose en $7,400 millones de dólares, aunque esto se explica principalmente por una elevada inflación anual del 42%. En términos nominales, el gasto sí aumentó.

En el caso de Israel, la reducción del 4.9%, hasta $48,300 millones de dólares, obedece al reflujo de la guerra en Gaza tras un primer alto el fuego con Hamás a inicios de 2025, y otro desde octubre, explicaron los investigadores, aunque señalaron que el gasto seguía siendo 97% superior al de 2022.

En la región Asia-Oceanía el gasto totalizó $681,000 millones de dólares, un aumento del 8.5% respecto a 2024, la mayor subida anual desde 2009.

El “principal actor” de la región es China, que aumentó su gasto cada año durante las últimas tres décadas y destinó aproximadamente $336,000 millones de dólares en 2025, destacó el investigador del Sipri. “Pero el interés probablemente radica en la reacción de otros Estados, como Corea del Sur, Japón y Taiwán, frente a la percepción de amenaza”, afirmó.

Alza también en Sudamérica

El informe señala que el gasto militar en Centroamérica y el Caribe cayó un 27% en 2025, hasta los $17,100 millones de dólares, aunque “creció un 64% durante la década 2016-2025”.

“Las tendencias en la subregión están fuertemente influenciadas por el gasto militar de México, que se redujo en un tercio en 2025, hasta los $13,600 millones de dólares”, señaló el informe. En 2024, este país había aumentado sin embargo su inversión militar un 71%.

En tanto, en Sudamérica el gasto militar “ascendió a $56,300 millones de dólares en 2025, un aumento del 3.4% con respecto a 2024 y del 5.7% en comparación con 2016”.

Brasil, el mayor gastador sudamericano, incrementó el suyo en un 13% en 2025, hasta los $23,900 millones de dólares, según el informe.

El gasto militar de Guyana aumentó un 16%, hasta 248 millones de dólares en 2025, “impulsado por las crecientes tensiones con Venezuela por la región petrolera del Esequibo”.

De los 40 mayores gastadores a nivel global, Brasil aparece en el puesto 21, con Colombia en 29º y México en 30º.

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