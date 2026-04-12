Díaz-Canel advierte que cubanos “morirían” ante una invasión de EE.UU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que los ciudadanos de la isla estarían dispuestos a morir para defender su soberanía en caso de una eventual invasión de Estados Unidos.

Durante su participación en el programa Meet The Press, de la cadena NBC News, el mandatario fue contundente al describir la reacción del país ante un escenario de agresión militar:

“Si eso sucede, habrá combates, habrá lucha, nos defenderemos, y si tenemos que morir, moriremos, porque como dice nuestro himno nacional: ‘Morir por la patria es vivir’”

Díaz-Canel insistió en que no existe justificación para una acción militar estadounidense contra la isla: “No creo que haya justificación alguna para que Estados Unidos lance una agresión militar contra Cuba, ni para que lleve a cabo una operación quirúrgica o el secuestro de un presidente”.

La conversación, grabada en La Habana y emitida este domingo, marca un hecho inusual: es la primera entrevista de un presidente cubano con una cadena estadounidense en décadas, en medio de un contexto de fuertes tensiones bilaterales.

En la misma entrevista, el mandatario también rechazó cualquier posibilidad de abandonar el poder ante presiones externas: “Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario”.

Además, respondió con incomodidad a la periodista Kristen Welker cuando fue cuestionado sobre su continuidad en el cargo, sugiriendo que ese tipo de preguntas responden a intereses del Gobierno estadounidense.

Las declaraciones se producen en un momento de creciente confrontación política entre La Habana y Washington.

Donald Trump ha endurecido su postura hacia Cuba con medidas como restricciones energéticas que han agravado la crisis en la isla, caracterizada por apagones y escasez de combustible.

Díaz-Canel ha denunciado estas acciones como parte de una política “hostil” y ha insistido en que Estados Unidos “no tiene autoridad moral” para exigir cambios internos en Cuba.

Pese al tono firme de sus declaraciones, Díaz-Canel subrayó que Cuba no busca un conflicto armado y que una guerra tendría consecuencias graves para ambas naciones: “Una invasión sería costosa y afectaría la seguridad regional”.

Por ahora, ambos países han mantenido contactos iniciales para aliviar tensiones, incluyendo medidas puntuales como el envío de petróleo para mitigar la crisis energética en la isla.

Sigue leyendo:

· Sheinbaum dice que “México siempre va a abogar por la paz mundial” tras el conflicto entre de EE.UU., Israel e Irán

· Entre risas, Sheinbaum dice que no cree que la secretaría de la Defensa de México esté investigando sobre la vida extraterrestre

· Sheinbaum presenta propuesta de reforma electoral para reducir costos y eliminar plurinominales en México