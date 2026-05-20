Cubanos en EE.UU.: cuántos están en riesgo migratorio tras el fin del parole y qué pueden ser

En Estados Unidos viven 2.93 millones de personas de origen cubano, de las cuales 1.67 millones nacieron en Cuba, según un análisis de Pew Research Center, basado en datos del Censo de 2024. La comunidad cubana es una de las mayores poblaciones hispanas del país y tiene una presencia especialmente fuerte en Florida.

La situación migratoria de parte de esa comunidad volvió a quedar bajo atención tras el cierre del programa de parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, conocido como CHNV. Ese programa permitió la entrada temporal de cientos de miles de personas, pero no otorgaba residencia permanente ni garantizaba un camino automático hacia la ciudadanía.

La cifra más reciente disponible sobre cubanos sin estatus legal completo proviene de Pew Research Center: en 2023, había alrededor de 475,000 inmigrantes nacidos en Cuba en esa situación. No existe una cifra oficial diaria, y el número actual puede haber cambiado por ajustes de estatus, solicitudes de asilo, salidas del país, procesos pendientes o terminación de permisos temporales.

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Qué pasó con el parole CHNV

El Departamento de Seguridad Nacional informó en 2025 que comenzó a enviar avisos de terminación del parole CHNV y de los permisos de trabajo asociados. La medida afectó a beneficiarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que habían ingresado bajo ese programa temporal.

El DHS también indicó que buscaba terminar el parole para más de 530,000 personas de esos cuatro países. La cifra no fue desagregada por nacionalidad en esa comunicación, por lo que no permite saber cuántos eran cubanos.

Para quienes entraron bajo parole, el punto clave es que ese permiso no equivale a residencia permanente. Si la persona no tiene otra base legal para quedarse en Estados Unidos, puede quedar en una situación migratoria vulnerable.

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Qué opciones pueden revisar los cubanos

Los cubanos tienen una vía específica que no aplica de la misma manera para otros grupos migratorios: la Ley de Ajuste Cubano. Esta norma permite que ciertos ciudadanos cubanos soliciten la residencia permanente si cumplen requisitos determinados, entre ellos presencia física en Estados Unidos y admisibilidad migratoria.

Aun así, no todos califican automáticamente. La posibilidad de ajustar estatus depende de factores como la forma de entrada, antecedentes migratorios, procesos pendientes, fechas, notificaciones recibidas y situación individual.

También pueden existir otras vías, como asilo, peticiones familiares u otros procesos migratorios. La recomendación más segura para quienes tienen parole vencido, permiso de trabajo terminado o dudas sobre su estatus es consultar con un abogado de inmigración o una organización legal acreditada.

Por qué el tema vuelve a estar en agenda

El debate sobre los cubanos en Estados Unidos ocurre en un momento de mayor presión política hacia Cuba. El Departamento de Justicia anunció una acusación contra Raúl Castro y otros funcionarios por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, un caso de fuerte impacto para el exilio cubano en Florida.

Ese caso no cambia por sí mismo el estatus migratorio de los cubanos en Estados Unidos. Sin embargo, vuelve a poner a Cuba y a la comunidad cubanoamericana en el centro de la agenda política y migratoria.

Qué deben revisar los beneficiarios

Quienes llegaron con parole CHNV deberían verificar tres datos básicos: la fecha de entrada a Estados Unidos, el estado actual de su permiso y si recibieron alguna notificación oficial sobre terminación del parole o del permiso de trabajo.

También es importante revisar si existe una solicitud pendiente de asilo, residencia, ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano, petición familiar o proceso ante una corte migratoria. En estos casos, los plazos y documentos pueden ser decisivos.

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