USCIS detecta más de 600 mil casos de fraude en paroles humanitarios: director

Joseph B. Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), señaló que más de 600 mil solicitudes de patrocinadores vinculadas al formulario I-134A, relacionado con el programa CHNV, presentaban “sospecha de fraude y preocupaciones de seguridad pública”.

CHNV se refiere al programa de parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Por su parte, el formulario que apunta la autoridad consiste en la “Solicitud en Línea para Ser Patrocinador y Declaración de Apoyo Financiero”.

En parte de su testimonio ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Edlow detalló que en los casos investigados se detectaron “direcciones ficticias, identidades fraudulentas y números de Seguro Social pertenecientes a personas fallecidas”.

“El parole nunca fue diseñado para utilizarse como una autoridad generalizada, y lo estamos devolviendo a una base de evaluación, caso por caso, únicamente por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo, tal como lo pretendía el Congreso”, dijo el director del USCIS.

USCIS insta a inmigrantes sin parole ni TPS a aplicar al programa CBP Home

Durante su pronunciamiento, el director del agencia migratoria también reiteró que tanto el parole humanitario como el Estatus de Protección Temporal (TPS) nunca estuvieron estipulados para ofrecer a los inmigrantes una vía de permanencia absoluta en el país.

“Ni el CHNV ni el TPS fueron concebidos como vías permanentes hacia la ciudadanía, pero fueron fácilmente explotados por actores malintencionados”, denunció.

Asimismo, instó a que los inmigrantes con un parole o TPS vencido opten por aplicar al programa CBP Home, con el fin de reportar voluntariamente su salida de Estados Unidos. “Les permitirá recibir un boleto gratuito de ida a su país y un bono de salida de $2,600 dólares para ayudarlos a reasentarse”, dijo Joseph B. Edlow.

Añadió que los programas humanitarios como el parole y TPS deben ser devueltos a su intención estatutaria. “Esto reduce la explotación y el riesgo inaceptable para nuestros ciudadanos”.

“La naturalización es un privilegio”

El director del USCIS también defendió ante la Cámara de Representantes una serie de cambios destinados a reforzar la integridad del proceso de naturalización. “La naturalización es un privilegio, no un derecho, y la agencia ha tomado medidas para fortalecer el proceso”, enfatizó.

El pasado 17 de septiembre de 2025, USCIS anunció una versión revisada de la parte cívica del examen de ciudadanía. Entre los cambios se incluye la ampliación del banco de preguntas de 100 a 128; el aumento del número de preguntas en cada examen de 10 a 20 y el incremento del puntaje mínimo aprobatorio de 6 a 12 respuestas correctas.

Además, los aspirantes deben demostrar, a través de una evaluación significativa, sus conocimientos sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos.

